Dove vedere ATALANTA LAZIO Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Atalanta Lazio in streaming e in diretta tv, partita valida per la 27a giornata di Serie A. Si gioca alle 21:45 in contemporanea a Roma-Sampdoria.

L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime cinque gare di Serie A contro la Lazio (2V, 3N), l’ultima volta che ha registrato una serie più lunga senza sconfitta contro i biancocelesti è stata tra il 1977 e il 1992 (14). Le ultime sette sfide in Serie A tra Atalanta e Lazio hanno visto 29 gol, una media di 4.1 per incontro: parziale in cui entrambe le formazioni hanno ottenuto due successi (3N).

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Malinovskyi; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Pasalic. Indisponibili: Czyborra.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa; Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Marusic, Luiz Felipe, Lulic, Lucas Leiva.