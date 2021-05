Dove vedere ATALANTA MILAN Streaming Gratis: Gasperini vs Pioli

Atalanta Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: Nell’ultima partita i rossoneri si giocano il ritorno nella coppa europea più prestigiosa dopo 7 lunghi anni, la squadra di Gasperini invece vuole centrare lo storico obiettivo del secondo posto in classifica: match da godere guardandolo gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 23 maggio 2021. Tutto quello che c’è da sapere sul derby lombardo. Andiamo a scoprire dover vedere Atalanta Milan in streaming e in diretta tv.

Atalanta-Milan vale tanto, per i rossoneri. È perfino banale ricordarlo, ma è così. Perché il Diavolo è rimasto fuori dalla Champions League per sette interminabili anni. E dipenderà tutto dai rossoneri: vincendo saranno in Champions. Altrimenti dovranno sperare che Bologna-Juventus, che si gioca alla stessa ora, non regali tre punti ai Bianconeri. Stefano Pioli non potrà contare su Zlatan Ibrahimovic in attacco.

Atalanta Milan streaming gratis: le formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. A disposizione: Sportiello, F Rossi, Palomino, Caldara, Ruggeri, Sutalo, Pasalic, Miranchuk, Ilicic, Lammers, Muriel.

Milan (4-2-3-1): G Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Diaz, Calhanoglu; Leao. Allenatore Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Kalulu, Dalot, Romagnoli, Gabbia, Meite, Tonali, Castillejo, Hauge, Krunic, Mandzukic, D Maldini.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Guardalinee: Giallatini e Bindoni. Quarto uomo: Doveri. VAR: Aureliano. AVAR: Tolfo.

Dove guardare Atalanta Milan Diretta TV Online



Potete vedere Atalanta Milan con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite).

per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Con un successo il Milan può stabilire un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A: attualmente è a quota 15 (a fronte di un pareggio e due sconfitte), come l’Inter 2006/07. Questa è la sfida tra il miglior attacco su palla inattiva (29 reti per il Milan) rispetto a quello su azione (77 marcature per l’Atalanta) in questa Serie A.

Dove vedere Atalanta Milan Streaming

Atalanta Milan streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

L’Atalanta può vincere otto gare casalinghe di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A: attualmente è a sette, come nel 1948, nel 1968 e nel 2020. L’Atalanta ha conquistato 78 punti in questo campionato: eguagliato il proprio record, registrato nella scorsa stagione. Da una parte, il Milan ha tenuto la porta inviolata in tutte ultime quattro gare di Serie A e non fa meglio da marzo 2006 (cinque); dall’altra, l’Atalanta ha segnato 27 gol nelle ultime nove gare casalinghe in campionato, per una media di tre a partita.