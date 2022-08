Dove vedere Atalanta-Milan Streaming TV Online Video Diretta Gratis

Atalanta-Milan streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 di oggi domenica 21 agosto 2022 subito dopo Napoli-Monza delle 18:30. Atalanta-Milan è valida per la 2a giornata di Serie A stagione 2022/23. Si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergam. Buona la prima per Atalanta e Milan che all’esordio stagionale in Serie A hanno conquistato i tre punti rispettivamente contro Sampdoria (2-0) e Udinese (4-2).

Nel match di andata disputato sul campo della “Dea” il 3 ottobre scorso le due squadre se le son “suonate” di santa ragione. Il “Diavolo” dopo essersi portato avanti per 3-0 ha chiuso l’incontro sul 3-2, in virtù del rabbioso forcing finale dei nerazzurri. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Milan streaming gratis online.

Atalanta-Milan, probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Okoli, Toloi; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic; Muriel, Zapata. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Rossi, Sportiello, Boga, Lookman, Malinovskyi, Zortea, Ruggeri, Demiral, Scalvini, Soppy. Indisponibili: Carnesecchi, Ederson, Ilicic, Palomino, Zappacosta. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Rebic. Allenatore: Pioli. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Tourè, Florenzi, Gabbia, Kjaer, Adli, Pobega, Bakayoko, Saelemaekers, Lazetic, De Ketelaere, Giroud, Origi. Indisponibili: Ibrahimovic, Krunic. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Maresca di Napoli. Guardalinee: Baccini e Prenna. Quarto uomo: Sozza. VAR: Valeri. Assistente VAR: Costanzo.

Atalanta-Milan streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Atalanta-Milan in diretta tv è disponibile solo su DAZN. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Atalanta-Milan streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Atalanta-Milan Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Atalanta-Milan mentre su internet.