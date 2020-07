Dove vedere ATALANTA-NAPOLI Streaming senza ROJADIRECTA Live TV | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Atalanta Napoli in streaming e in diretta tv, partita valida per la 29a giornata di Serie A. Si gioca allo stadio Gewiss Stadium di Bergamo. Appuntamento in casa dell’Atalanta quindi, alle ore 19:30, per un match che promette grande spettacolo: la noia non sembra poter essere presente nel big match del 29esimo turno di Serie A.

L’attaccante dell’Atalanta Duván Zapata ha giocato 37 partite e segnato 11 gol in Serie A con la maglia del Napoli. Il primo gol dell’attaccante dell’Atalanta Luis Muriel in Serie A è arrivato proprio contro il Napoli nel dicembre 2011 con la maglia del Lecce. Dries Mertens ha segnato tre gol contro l’Atalanta in Serie A, l’attaccante belga ha preso parte a quattro delle ultime otto reti dei partenopei contro i bergamaschi (tre reti e un assist).

Dove vedere Atalanta Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi.

Potete vedere Atalanta Napoli sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Atalanta Napoli non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Le formazioni di Atalanta Napoli che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: Malinovskyi. Indisponibili: Nessuno.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Allan.