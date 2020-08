Dove vedere ATALANTA PSG Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Online | Calcio Champions League

Atalanta PSG streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 12 agosto 2020 con i servizi digitali: verrà mostrata in chiaro su Canale 5? Quarto di finale delle Final Eight di Champions League a eliminazione diretta: chi vince a Lisbona giocherà in semifinale.

Neymar ha segnato la bellezza di 12 gol nelle ultime 16 gare disputate durante la fase ad eliminazione diretta. Dalla stagione 2014-2015, solo Cristiano Ronaldo (33 reti), Lionel Messi (16) e Robert Lewandowski (14) hanno fatto meglio. Nell’Atalanta mancherà invece Josip Ilicic che ha segnato in Champions 5 delle ultime 7 reti realizzate dai bergamaschi: lo sloveno è stato anche il giocatore con il maggior numero di calci di rigore tentati (3).

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Atalanta PSG streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Atalanta PSG.



Questi gli schieramenti iniziali che ci piacerebbe vedere in campo oggi.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Papu Gomez; Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini.

Paris SG (4-4-2): K.Navas; Kehrer, Marquinhos, Thiago Silva, Bakker; Ander Herrera, L.Paredes, Gueye, Pablo Sarabia; Neymar, Icardi. Allenatore Thomas Tuchel.

Arbitro: Antony Taylor (Inghilterra).

Vedere diretta Atalanta PSG streaming gratis link online senza Rojadirecta.



La diretta di Atalanta PSG sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Football, Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite) anche in alta definizione. Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go, servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Atalanta PSG viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).