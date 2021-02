Dove Vedere ATALANTA REAL MADRID Streaming senza ROJADIRECTA Video Online UCL: Ilicic vs Kroos

Tutto pronto al al Gewiss Stadium di Bergamo per la diretta streaming di Atalanta Real Madrid in programma oggi mercoledì 24/02/2021 alle ore 21:00 italiane: partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bergamaschi contano un solo precedente contro squadre spagnole in competizioni europee: gli ottavi di finale della scorsa stagione, contro il Valencia, vinti dai bergamaschi con il risultato aggregato di 8-4. Il Real ha vinto tutti gli ultimi cinque incontri esterni di Champions League contro squadre italiane (12 gol segnati, uno subito), mentre nelle precedenti 16 trasferte in Italia aveva trovato il successo solo tre volte. Andiamo a scoprire dover vedere Atalanta Real Madrid in streaming e in diretta tv.

Atalanta Real Madrid streaming gratis: le formazioni

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; Duvan Zapata. Allenatore Gian Piero Gasperini. Indisponibili: Hateboer.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Nacho Fernández, F Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Mariano Díaz, Vinicius. Allenatore Zinédine Zidane. Indisponibili: Sergio Ramos, Benzema, Marcelo, Carvajal, Hazard, Valverde, Rodrygo, Odriozola, Militao.

Arbitro: Stieler (Germania). Assistenti: Gittelmann e Beitinger (Germania). IV uomo: Scharer (Germania). Var: Dankert (Germania). Avar: Millot (Francia).

Dove vedere Atalanta Real Madrid Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Atalanta Real Madrid video streaming gratis con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Video streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Non ci sarà la diretta in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno lo streaming online sul sito di Mediaset Play.