Dove vedere ATALANTA ROMA Streaming Immagini Video Highlights Gratis

Atalanta Roma live streaming gratis link e diretta tv sui canali digitali a partire dalle ore 20:45 di oggi 15 febbraio 2020. La 24esima giornata di Serie A offre questa spettacolare sfida Champions: in palio il quarto posto in classifica.

42 punti in 23 partite di campionato per l’Atalanta, che non ha mai fatto meglio nella sua storia in Serie A: eguagliato il record del 2016/17, quando vinse anche la 24a giornata. Dopo una serie di tre successi interni consecutivi, l’Atalanta ha ottenuto un solo punto nelle ultime due gare casalinghe: i bergamaschi non rimangono tre partite in casa senza successi da ottobre 2018 in Serie A.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere oggi in campo.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini. Indisponibili: Sutalo. Squalificati: nessuno.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Pellegrini, Veretout; Under, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko.

All. Fonseca. Indisponibili: Pastore, Diawara, Zappacosta, Zaniolo, Mirante. Squalificati: Cristante.

Potete vedere Atalanta Roma in diretta streaming con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN, con collegamenti pre-partita dalle ore 20:10.

Per vedere Atalanta Roma streaming con smartphone, tablet e computer, sul sito internet di DAZN, raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

