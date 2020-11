Dove vedere ATALANTA VERONA Streaming Diretta Live TV

Atalanta Verona Streaming Gratis e diretta televisiva senza Rojadirecta. Tutto pronto per la sfida in diretta tv delle ore 20:45 di oggi sabato 28-11-2020 con la partita offerta nei servizi digitali di DAZN. Si gioca per il nono turno del calendario di calcio di Serie A stagione 2019/2020. Al Gewiss Stadium di Bergamo la sfida tra il maestro Gasperini e l’allievo Juric. Arbitra Massa di Imperia.

Dove vedere Atalanta Verona Streaming Gratis senza Link Rojadirecta Video Live Online Oggi.

Potete vedere Atalanta Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del telecomando Sky) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con DAZN (link www.dazn.com), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Atalanta Verona Streaming Live, probabili formazioni.



Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Mojica; Gomez; Muriel, Duvan Zapata. Allenatore Gasperini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Depaoli, Malinovskyi, Pasalic, Gosens.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Favilli, Günter, Kalinic, Lazovic, Lovato, Ruegg, Vieira.