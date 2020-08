Dove vedere BARCELLONA BAYERN MONACO Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Online | Calcio Champions League

Barcellona Bayern Monaco streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi mercoledì 12 agosto 2020 con i servizi digitali: verrà mostrata in chiaro su Canale 5? Quarto di finale delle Final Eight di Champions League a eliminazione diretta: chi vince a Lisbona giocherà in semifinale.

Il Barcellona di Leo Messi sta cercando di raggiungere le semifinali di UEFA Champions League per la seconda stagione consecutiva per la prima volta da una serie di sei tra il 2007/08 e il 2012/13. Il Bayern Monaco ha vinto tutte le otto partite di UEFA Champions League in questa stagione, con solo il Barcellona nel 2002/03 ad aver vinto i primi nove in una singola campagna in passato; l’ultima squadra a vincere nove partite consecutive di Champions League è stata sempre il Barcellona in una corsa tra ottobre 2014 e maggio 2015, con la nona vittoria in questa sequenza in arrivo proprio contro il Bayern Monaco.

Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire nei dettagli dove vedere Barcellona Bayern Monaco streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Barcellona Bayern Monaco.



Questi gli schieramenti iniziali che ci piacerebbe vedere in campo oggi.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, Rakitić, De Jong; Messi, Súarez, Griezmann.

Allenatore Quique Setién.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Muller, Perisic; Lewandoski. Allenatore Hans-Dieter Flick.

Da maggio, quando il calcio è ripreso nei primi cinque campionati europei, i due giocatori col maggior numero di gol in tutte le competizioni sono Robert Lewandowski del Bayern Monaco (14 gol, 3 assist) e Lionel Messi del Barcellona (7 gol, 9 assist).

Robert Lewandowski è stato direttamente coinvolto in 17 gol in UEFA Champions Lega in questa stagione (13 gol, 4 assist), sei in più rispetto a qualsiasi altro giocatore. In quattro presenze con Hans-Dieter Flick, il polacco ha segnato otto gol e fatto quattro assistit, alla media di un gol o di un assist ogni 29 minuti.

La diretta di Barcellona Bayern Monaco sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it), servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Barcellona Bayern Monaco non viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi nemmeno in streaming gratis con MediasetPlay (https://www.mediasetplay.mediaset.it/canale5).