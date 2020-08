Dove vedere BARCELLONA NAPOLI Streaming Gratis Online in chiaro | Calcio Champions League

Barcellona Napoli streaming gratis link, senza Rojadirecta, dalle ore 21:00 di oggi sabato 8 agosto 2020: la mostrano in chiaro? Ritorno degli ottavi di finale di Champions League: si parte dall’1-1 dell’andata. Il Napoli ha vinto solo una delle ultime 10 gare giocate in trasferta in Champions League (4 pareggi e 5 sconfitte nel parziale), ovvero il successo per 3-2 contro il Red Bull Salisburgo nell’ultima fase a gironi. Tuttavia, ha il Napoli ha chiuso il girone senza sconfitte, pareggiando anche ad Anfield contro il Liverpool. Scopriamo insieme dove vedere Barcellona Napoli streaming gratis link. Prima però andiamo a vedere le formazioni.

Le probabili formazioni di Barcellona Napoli.



Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Rakitic, F de Jong; Messi, Luis Suárez, Griezmann.

Allenatore Quique Setién.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Lorenzo Insigne. Allenatore Gennaro Gattuso.

Vedere diretta Barcellona Napoli streaming gratis link online senza Rojadirecta.



La diretta di Barcellona Napoli sarà trasmessa sul digitale di Sky Sport Uno (472 del digitale terrestre e 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 satellite).

Streaming online anche per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it/), servizio on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Si può scaricare l’omonima app per laptop, smartphone e tablet, oppure collegarsi con un notebook.

Barcellona Napoli viene trasmessa in chiaro su Canale 5, e quindi anche in streaming gratis con Mediaset Play all’indirizzo web https://www.mediasetplay.mediaset.it/.