Dove vedere BARCELLONA-NAPOLI Streaming Gratis Diretta Online | Europa League

Barcellona-Napoli streaming video gratis: e Rojadirecta TV Online? Al Camp Nou si gioca l’andata dei playoff di Europa League tra Barcellona e Napoli, per un match che profuma di Champions League. Le due squadre si giocheranno un posto agli ottavi di finale. Il match inizierà alle 18:45 italiane e sarà trasmesso in diretta su Dazn e Sky. Di seguito, le informazioni per non perdersi neanche un minuto del match del Camp Nou.

C’è grande attesa per Barcellona-Napoli, sfida di andata dei 16esimi di Europa League in programma stasera. Su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto per dare il suo giudizio sulla sfida Martin Vazquez, ex centrocampista del Real Madrid: “Senza la regola del gol in trasferta che vale doppio – spiega lo spagnolo – in caso di parità quella di questa sera è una partita molto aperta. Fabian Ruiz? Piace a Real e Barcellona. A me piace molto, gioca in diverse posizioni e sicuramente sarà un protagonista stasera. Il Barcellona è una squadra che cerca il dominio della partita con il possesso, il Napoli deve essere bravo a ripartire. Gli azzurri giocano bene e sanno adattarsi al gioco del Barca: per me è favorito il Napoli nella doppia sfida. Psicologicamente il Barcellona è una squadra debole”.

Andiamo a scoprire dove vedere Barcellona-Napoli streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Barcellona-Napoli

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Garcia, Jordi Alba; Pedri, Busquets, F De Jong; Traoré, Ferran Torres, Gavi. Allenatore: Xavi. A disposizione in panchina: Neto, Tenas, Mingueza, Riqui Puig, Nico, Dembelé, Braithwaite, Aubameyang, Luuk De Jong, Alvaro Sanz, Comas, Orellana.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Ospina, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Mario Rui, Zanoli, Demme, Ounas, Mertens, Petagna.

Arbitro: Istvan Kovacs (Romania).

La diretta tv di Barcellona-Napoli sarà trasmessa su DAZN e Sky con i canali con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

Barcellona-Napoli Streaming online gratis per gli abbonati con DAZN e Sky Go (link skygo.sky.it), disponibile su dispositivi portatili come pc, smartphone e tablet. A pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

La partita non viene trasmessa in chiaro su TV8 (numero 8, 108 e 508HD del digitale terrestre) e quindi nemmeno in streaming gratis online sul relativo sito web.

Barcellona-Napoli Rojadirecta. Dobbiamo aprire una parentesi per il famoso sito di partite streaming online in quanto in Italia è considerato illegale ed è stato oscurato. In ogni caso, per la connessione a internet è sempre meglio usare una VPN (Virtual Private Network), la migliore opzione legale in termini di sicurezza online.

Ultima alternativa per vedere Barcellona-Napoli potrebbero essere, ma non sappiamo se vi sono account ufficiali autorizzati che possono farlo, Facebook Live-Stream e Video YouTube che, assieme a Periscope, sono le ultime mode per guardare il calcio streaming gratis online.

Ripetiamo ai nostri lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che “Rojadirecta TV Online” è considerato illegale in Italia, come pure “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV“. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.