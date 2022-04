Dove vedere Bayern Monaco-Villarreal Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Bayern-Villarreal Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Bayern-Villarreal, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi martedì 12 aprile 2022 allo stadio Allianz Arena di Monaco di Baviera in Germana. Andiamo a scoprire dover vedere Bayern-Villarreal streaming e in diretta tv.

Il Bayern Monaco, presenza fissa nelle semifinali (8 volte dal 2010 ad oggi), cerca la rimonta come già successo anche negli ottavi di finale: dopo l’1-1 in trasferta a Salisburgo, i tedeschi hanno segnato 7 reti conquistando i quarti. Il Villarreal va invece alla caccia di un altro colpo di lusso dopo aver eliminato la Juventus, espugnando 0-3 l’Allianz Stadium dopo aver pareggiato 1-1 nella gara d’andata.

Dove guardare Bayern-Villarreal Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Bayern-Villarreal sui canali digitali di Sky Sport Football (numero 203 del satellite), e Sky Sport (numero 253 del satellite). Diretta disponibile anche con Infinity +, tramite l’apposito abbonamento e accedendo alla piattaforma da una moderna smart tv. Su Sky sarà Massimo Marianella a raccontare le emozioni della sfida, con commento tecnico di Lorenzo Minotti. Si gioca allo stesso orario di Real Madrid-Chelsea (andata 3-1 a Londra) che viene trasmessa in chiaro su Canale 5 di Mediaset.

Bayern-Villarreal streaming gratis: le formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, L Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T Müller, Coman; Lewandowski. Allenatore: Nagelsmann. A disposizione in panchina: Ulreich, Fruchtl, Stanisic, Richards, Sanè, Wanner, Sabitzer, Roca, Nianzou, Tillmann, Musiala.

Villarreal (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Estupiñan; Coquelin, Capoue, Parejo; Lo Celso, Moreno, Danjuma. Allenatore: Emery. A disposizione in panchina: Asenjo, Iker Alvarez, Mandi, Gaspar, Pedraza, Aurier, Trigueros, Iborra, Moi Gomez, Chukwueze, Pino, Alcacer.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic (Slovenia). Quarto uomo: Jug (Slovenia). VAR: Irrati (Italia). Assistente VAR: Praprotnik (Slovenia).

Dove vedere Bayern-Villarreal Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Bayern-Villarreal streaming online gratis con Mediaset Infinity Plus per gli abbonati, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Al termine del confronto gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione in modalità on demand. Per gli abbonati a Sky è a disposizione l’app SkyGo. L’ultima alternativa per la diretta streaming è con NOW TV a pagamento per tutti. La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Alternative a Rojadirecta? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.