Dove Vedere BELGIO RUSSIA Streaming Diretta RaiPlay TV Oggi | Euro 2020 Gruppo B

Belgio Russia streaming senza Rojadirecta video con Rai Play Sky. La formazione belga del ct Roberto Martinez sfiderà la Russia allo stadio San Pietroburgo nell’ultima partita della prima giornata del Gruppo B degli Europei di calcio di “EURO 2020”. Fischio d’inizio alle ore 21:00 italiane. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Belgio Russia streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Belgio Russia



BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Dendoncker, Carrasco; Mertens, T.

Hazard; Lukaku. Allenatore Roberto Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Dzhikiya, Semenov, Zhirkov; Zobnin, Ozdoev; Kuzyaev, Golovin, Al. Miranchuck; Dzyuba. Allenatore Stanislav Cherchesov.

ARBITRO: Antonio Mateu Lahoz (Spagna).

Vedere Belgio Russia streaming gratis senza Rojadirecta e diretta online

La diretta di Belgio Russia verrà trasmessa in diretta in chiaro su Rai 1 e sarà visibile per gli abbonati anche su Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Si potrà seguire l’incontro anche in diretta streaming, gratuitamente su Rai Play (link www.raiplay.it) e solo per gli abbonati su Sky Go e Now.