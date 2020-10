Dove Veder BENEVENTO INTER Streaming Online

Benevento Inter senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 30 settembre 2020 alle ore 18:00 si gioca il recupero della 1a giornata di Serie A. L’Inter di Antonio Conte fa visita al Benevento di Pippo Inzaghi. L’Inter ha vinto entrambe le sfide di Serie A contro il Benevento: 2-1 in trasferta nell’ottobre 2017 e 2-0 in casa nel febbraio 2018.

Dove Vedere Benevento Inter Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Benevento Inter in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Le probabili formazioni di Benevento Inter:

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di(link https://skygo.sky.it) in forma gratuita per gli abboanti. A pagamento per tutti su NowTV (link https://www.nowtv.it).

Benevento (4-3-2-1): (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R Insigne, Sau; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi.

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Sensi, Vidal, Young; Romelu Lukaku, Sanchez. Allenatore Antonio Conte.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Francesco Guidolin.