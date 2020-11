Dove Vedere BENEVENTO-JUVENTUS Streaming Online senza Cristiano Ronaldo

Benevento Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 28 novembre 2020 alle ore 18:00 si gioca allo Stadio Ciro Vigorito Benevento Juventus per la 8a giornata di Serie A. Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo ha deciso di concedere un turno di riposo a Cristiano Ronaldo. Il nome portoghese, infatti, non figura nell’elenco dei giocatori convocati dall’allenatore bianconero in vista del prossimo match di campionato contro il Benevento. Pirlo: “Sarà una partita difficile, loro sono tosti e hanno messo in difficoltà il Napoli: servirà massima concentrazione dal primo minuto”.

Dove Vedere Benevento Juventus Streaming senza Rojadirecta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Benevento Juventus in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta streaming live con Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le probabili formazioni di Benevento Juventus:

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; R. Insigne, Improta; Lapadula. Allenatore Filippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dabo, Foulon, Iago Falque, Letizia, Tuia.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, Paulo Dybala. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Buffon, Chiellini, Demiral, CR7 Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming di Benevento Juventus in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.