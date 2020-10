Benevento Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 25 ottobree 2020 alle ore 15 si gioca Benevento Napoli, derby campano della 5a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il messicano Hirving Lozano è il miglior marcatore del Napoli in campionato con 4 reti, nelle fila giallorosse spiccano invece i 3 goal di Gianluca Caprari.

Il Napoli ha vinto 21 delle sue ultime 23 partite di Serie A giocate contro squadre neopromosse (due sconfitte, contro Empoli nel 2019 e Lecce nel 2020), segnando nel parziale 66 gol (in media 2.9 a partita). Nelle ultime sette gare di Serie A, il Benevento ha alternato una sconfitta a una vittoria, perdendo la partita più recente contro la Roma: 2-5 in trasferta.

Dove Vedere Benevento Napoli Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Benevento Napoli in video streaming online con il servizio a pagamento di DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Benevento Napoli:

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Iago Falque, Caprari; Lapadula. Allenatore Pippo Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Barba, Moncini, Viola.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gennaro Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Elmas, Zielinski.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.