Dove vedere Berrettini-Djokovic Streaming Tennis Londra Finale Wimbledon

DIRETTA Berrettini Djokovic STREAMING TENNIS DA LONDRA. Grande appuntamento oggi per il tennis mondiale: si gioca la finale di Wimbledon a Londra tra il romano Matteo Berrettini, numero 7 del ranking mondiale, e il numero 1 al mondo Novak Djokovic. Una partita di tennis memorabile per il tennis italiano, visto che mai nessun azzurro era arrivato a tanto sui prati verdi dell’All Egland Club.

“Speriamo che sia una bella partita e che l’Italia possa vincere solo la sera…” ha commentato Novak Djokovic. “È la prima finale per in uno slam per lui – dice Djokovic – la trentesima per me, spero che l’esperienza mi possa aiutare, ma lui sta giocando il miglior tennis della sua carriera, ha uno dei migliori servizi nel mondo”.

La finale di tennis a Wimbledon Berrettini Djokovic in diretta tv con le immagini dal campo centrale non prima delle ore 15 italiane di oggi domenica 11 luglio 2021 in chiaro su TV8, sul nuovo Sky Sport Tennis (205), Sky Sport Uno, Sky Wimbledon 1 (anche in 4K HDR con Sky Q satellite), con la telecronaca di

Elena Pero e Paolo Bertolucci. Il match sarà introdotto da uno studio di approfondimento (dalle 14:30) e poi seguito dalle immagini della premiazione, con Eleonora Cottarelli e il capitano di Coppa Davis, Filippo Volandri in studio, Stefano Meloccaro e Paolo Lorenzi in collegamento da Londra.

Berrettini Djokovic streaming online gratis per gli aventi diritto con Sky Go da usare con tutti i tipi di media hi-tech, dal computer ai dispositivi mobili. Now TV per tutti, a pagamento.