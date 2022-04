Dove vedere BOLOGNA INTER Streaming Gratis Online Video: Sansone VS Lautaro Martinez

Bologna-Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

L’Inter ha l’opportunità di dare un’ulteriore scossa al campionato visto dal vertice: il recupero (in principio previsto per il 6 gennaio) in quel di Bologna, valido per la 20esima giornata di Serie A, si preannuncia uno snodo cruciale per le ambizioni dei campioni d’Italia. Il 3-1 alla Roma di Mourinho ha consolidato le certezze di una squadra che, a partire dal blitz dell’Allianz Stadium dello scorso 3 aprile, ha ritrovato quella fluidità di manovra ammirata con costanza fino ai primi di febbraio. Continua a leggere questo articolo per scoprire come guardare la sfida Bologna-Inter in diretta tv e streaming.

Bologna-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Arnautovic, Sansone. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Orsolini, Vignato, Falcinelli, Barrow.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, D’Ambrosio, Darmian, Dimarco, Carboni, Gagliardini, Vecino, Sangalli, Correa, Sanchez.

Arbitro: Doveri di Roma 1. Guardalinee: Imperiale e Cecconi. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Fabbri. Assistente VAR: Paganessi.

Bologna-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Bologna-Inter (fischio d’inizio oggi 27 aprile alle 20:15) con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Bologna-Inter su DAZN verrà raccontata da Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Marco Parolo. Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La partita Bologna-Inter sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Fernando Orsi come seconda voce.

Dove vedere Bologna-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Bologna-Inter Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Bologna-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.

Bologna-Inter Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.