Dove Vedere BOLOGNA INTER Streaming Gratis Video Online Oggi

Bologna Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in tv e in video streaming gratis. Scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 3 aprile 2021, vigilia di Pasqua. Partita che ciude la 29a giornata di Serie A di calcio. La capolista di Antonio Conte si trova di fronte l’ostacolo Mihajlovic al Dall’Ara: l’arbitro della gara è Giacomelli di Trieste. Ecco dove vedere Bologna Inter streaming oppure in diretta televisiva.

Bologna Inter Streaming Gratis link senza Rojadirecta e diretta online.

Potete vedere Bologna Inter in televisione con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale.

Bologna Inter probabili formazioni



Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Dominguez; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Palacio. Indisponibili: Hickey, Santander, Skorupski.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: D’Ambrosio, Vidal, Kolarov.