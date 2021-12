Dove vedere BOLOGNA JUVENTUS Streaming Gratis Video: Barrow vs Morata

Bologna-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Bologna-Juventus, partita valida per la 18a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 18 dicembre 2021 nello stadio Dall’Ara di Bologna. Ecco le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia del match contro gli uomini di Sinisa Mihajlovic:

“Dybala non sarà a disposizione, Chiesa sta recuperando bene, Danilo uguale ma non saranno a disposizione per le prossime due gare. Chiellini ha dei piccoli acciacchi, spero di averlo martedì. Ramsey ha ancora un problema al flessore, non ha recuperato e quindi non è disponibile. Arthur? Ha finito la pena. Ho lui, Rabiot, McKennie e Bentancur pienamente disponibile. Gli altri abili e arruolabili”. Andiamo a scoprire dover vedere Bologna-Juventus streaming diretta tv.

Bologna-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Arnautovic, Barrow. Allenatore Sinisa Mihajlovic. A disposizione in panchina: Bardi, Binks, Bonifazi, Mbaye, Dijks, Viola, Orsolini, Sansone, Skov Olsen, Santander, Van Hooijdonk, Vignato.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Bentancur, Rabiot; McKennie, Kaio Jorge, Bernardeschi; Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, Rugani, De Winter, Locatelli, Arthur, Kulusevski, Soulé, Kean.

Arbitro: Orsato di Schio. Assistenti: Valeriani-Bresmes. Quarto uomo: Marini. VAR: Banti. Assistente VAR: Di Iorio.

Sequenza in evidenza: la Juventus ha fatto gol tra il 16° ed il 30° minuto in tutte e nove le ultime vittorie in trasferta in cui ha superato un handicap.

Dove guardare Bologna-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Bologna-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Bologna-Juventus su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita del Dall’Ara sarà invece Simone Tiribocchi.

Dove vedere Bologna-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Bologna-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Bologna-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.