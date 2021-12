Dove vedere MILAN NAPOLI Streaming gratis Video: Ibrahimovic VS Mertens

Milan-Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Big match al Giuseppe Meazza di San Siro dove il Milan di Pioli chiede strada al Napoli di Spalletti per tornare in scia all’Inter. partita valida per la 18a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi sabato 18 dicembre 2021.

La squadra di Spalletti vincendo aggancerebbe proprio quella di Pioli al secondo posto in classifica, scavalcando l’Atalanta. Tante le assenze da una parte e dall’altra: i rossoneri si aggrappano al totem Ibrahimovic, gli azzurri sperano che Mertens prosegua nel buon momento in fase realizzativa. Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Napoli streaming diretta tv.

Il tecnico del Milan Stefano Pioli risponde alla domanda “Viste le assenze di Rebic e Leao, chi può dare una mano subentrando dalla panchina?”: “Bella domanda… le difficoltà stanno nello scegliere i giocatori “migliori” per cominciare la partite e poi avere delle alternative valide per poi cambiare certe situazioni. In panchina abbiamo diverse soluzioni”.

Spalletti (Napoli): “Cosa mi aspetto dal Milan? Mi aspetto di trovarmi davanti la squadra che ho visto in questi due anni, con un preciso modo di stare in campo, frutto del lavoro di Pioli. Io non voglio mai giocare contro squadre in difficoltà, non abbiamo bisogno di peggiorare gli altri per esibire la nostra forza. Noi domani dobbiamo giocare da squadra forte. Il Vesuvio non deve essere una cartolina ma dobbiamo averlo dentro di noi per fare quello di cui abbiamo bisogno”.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie, Tonali; Krunic, Diaz, Messias; Ibrahimovic. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Bennacer, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Saelemaekers, Giroud. Allenatore Pioli.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Malcuit, Rrahmani, Juan Jesus, Di Lorenzo; Demme, Anguissa; Politano, Zielinski, Elmas; Mertens. A disposizione in panchina: Meret, Marfella, Ghoulam, Zanoli, Lobotka, Lozano, Ounas, Petagna. Allenatore Spalletti.

Arbitro: Davide Massa di Imperia. Guardalinee: Meli-Bindoni. Quarto Uomo: Rapuano. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: De Meo.

Potete vedere Milan-Napoli con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà Edoardo Testoni a raccontare Milan-Napoli su DAZN. Il commentatore tecnico scelto per la partita del Dall’Ara sarà invece Simone Tiribocchi.

Milan-Napoli streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Milan-Napoli Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.