Dove vedere BOLOGNA JUVENTUS Streaming Gratis Video Online Serie A: Barrow vs CR7 Ronaldo

Bologna Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. La Juve, per qualificarsi alla prossima Champions League, dovrà battere il Bologna e sperare che il Milan perda o pareggi contro l’Atalanta, o ancora che il Napoli perda o pareggi contro il Verona. Un pareggio o una sconfitta contro i felsinei vorrebbe dire Europa League. Ultima partita del campionato di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi domenica 23 maggio 2021.

La Juventus ha sempre battuto il Bologna in tutte le ultime nove sfide di campionato. L’ultimo successo rossoblù risale al febbraio 2011. Andiamo a scoprire dover vedere Bologna Juventus in streaming e in diretta tv.

Bologna Juventus streaming gratis: le formazioni

Federico Chiesa ha realizzato la sua unica tripletta in Serie A proprio nella sua ultima presenza contro il Bologna, lo scorso luglio con la Fiorentina. In generale, i rossoblu sono la vittima preferita del classe ’97 nel massimo campionato (cinque gol).

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Mbaye, Soumaoro, Tomiyasu, De Silvestri; Schouten, Baldursson; Orsolini, Vignato, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: Dijks, Soriano. Indisponibili: Dominguez, Hickey, Santander.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, CR7 Cristiano Ronaldo.

Allenatore Pirlo. Squalificati: Bentancur. Indisponibili: nessuno.

Arbitro: Paolo Valeri. Assistenti Preti e Peretti. Quarto uomo Fabbri. VAR Giacomelli. AVAR Di Vuolo.

Dove guardare Bologna Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Bologna Juventus con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Dove vedere Bologna Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Bologna Juventus streaming online streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti: Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, e anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.