Dove Vedere BOLOGNA NAPOLI Streaming Link Diretta Video Gratis Online

Bologna Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 8 novembre 2020 alle ore 18 si gioca Bologna Napoli, match valido per la 7a giornata del campionato di calcio di Serie A. I rossoblù nell’ultimo turno hanno battuto il Cagliari conquistando così il secondo successo in questa prima fase di campionato. Completano il quadro ben quattro sconfitte. Guardando ai precedenti più recenti contro gli azzurri, però, i felsinei possono ben sperare: dopo sei sconfitte consecutive registrate tra il 2016 e il 2018, il Bologna è infatti rimasto imbattuto nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Napoli, grazie a due successi e un pareggio.

Dove Vedere Bologna Napoli Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Bologna Napoli in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le probabili formazioni di Bologna Napoli:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Denswil; Schouten, Dominguez; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. Allenatore Gattuso.

La telecronaca dell’evento è stata affidata a Riccardo Trevisani, con commento tecnico di Daniele Adani. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Bologna Napoli streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.