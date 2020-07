Dove Vedere BOLOGNA NAPOLI Streaming TV Online | Calcio Serie A

Andiamo a scoprire dove vedere Bologna Napoli streaming senza Rojadirecta e in diretta tv, partita valida per la 33a giornata di Serie A: fischio d’inizio alle ore 19:30 di oggi 15 luglio 2020. Dopo una serie di sei sconfitte consecutive, il Bologna ha vinto le ultime due partite di Serie A contro il Napoli: i rossoblù non arrivano ad almeno tre successi consecutivi con i partenopei dal 1937. Il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime sei trasferte contro il Bologna in Serie A, per un totale di 19 reti, una media di 3,2 per incontro. Il Bologna può diventare la prima squadra contro cui il Napoli trova il successo in tutti i mesi dell’anno in Serie A. Il Bologna ha vinto la sfida del girone di ritorno dello scorso campionato contro il Napoli: i rossoblù non ottengono due successi di fila nella seconda parte di stagione con i partenopei dal 1977.

Dove vedere Bologna Napoli Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Bologna Napoli con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per

i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone su DAZN (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. Al termine della sfida, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione dei clienti anche per la visione on demand.

Formazioni Bologna Napoli, ci piacerebbe fossero così

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bani, Poli, Schouten, Santander.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme, Elmas; Politano, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Llorente.