Dove Vedere BOLOGNA SASSUOLO Streaming Online

Bologna Sassuolo senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 18 ottobre 2020 alle ore 12:30 si gioca Bologna Sassuolo, per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A. Nelle ultime 11 partite casalinghe di campionato il Bologna non ha mai ripetuto lo stesso risultato per due gare di fila (3V, 5N, 3P): successo nella gara interna più recente, un altro derby, contro il Parma.

Sarà possibile seguire il match Bologna Sassuolo in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con DAZN (gratis per gli abbonati su https://www.dazn.com) .

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Dijks, Medel, Poli, Skov Olsen.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ayhan, G. Ferrari, Kyriakoupoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Lopez, Djuricic; Caputo. Allenatore De Zerbi. Squalificati: nessuno.Indisponibili: Marlon, Chiriches, Magnanelli, Rogerio, Romagna, Toljan.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.