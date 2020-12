Dove Vedere Borussia M’Gladbach INTER Streaming Gratis Live TV

Borussia Monchengladbach Inter senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi martedì 1° dicembre 2020 alle ore 21:00 si gioca Borussia Monchengladbach Inter, per la quinta giornata della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

Lars Stindl ha contribuito a 11 gol nelle sue ultime 10 presenze da titolare in Champions League (6 gol e 5 assist). Nelle ultime due partite ha sia fornito assist che segnato gol, diventando il primo tedesco a riuscirci quattro anni dopo Ozil (con la maglia dell’Arsenal). L’Inter, invece, si affida a Romelu Lukaku: 2 gol all’andata per lui, 9 totali in questa stagione in 11 presenze.

Dove Vedere Borussia Monchengladbach Inter Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Borussia Monchengladbach Inter in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link www.nowtv.it). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach Inter:

Borussia Monchengladbach (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Plea. Allenatore Rose.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.