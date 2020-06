Dove vedere BRESCIA GENOA Streaming senza ROJADIRECTA Gratis Video Online Oggi

Andiamo a scoprire dover vedere Brescia Genoa in streaming e in diretta tv, partita valida per la 28a giornata di Serie A: si gioca alle ore 17:15 di oggi sabato 27 giugno 2020. Il Genoa non ha trovato il gol in cinque delle ultime sei partite di Serie A giocate di sabato, vincendo tuttavia 3-0 la più recente contro il Bologna lo scorso febbraio. Il 1° gol del difensore del Brescia Stefano Sabelli in Serie A è stato segnato proprio contro il Genoa nell’aprile 2016, con la maglia del Carpi. Nella sconfitta della gara d’andata contro il Genoa, il centrocampista del Brescia Sandro Tonali ha realizzato la sua prima e unica rete in Serie A, arrivata su punizione diretta.

Dove vedere Brescia Genoa Streaming Gratis senza Rojadirecta Video Online Oggi

Potete vedere Brescia Genoa con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Brescia Genoa non viene trasmessa in chiaro.

Diretta streaming su pc, tablet e smartphone sul sito internet di SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All. Lopez. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alfonso, Bisoli, Chancellor, Cistana.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Cassata, Schöne, Sturaro, Barreca; Sanabria, Iago Falque. All. Nicola. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Criscito, Radovanovic, Sanabria.