Dove Vedere BritishGP Silverstone Streaming Rojadirecta: Qualifiche e Partenza Gara Ferrari F1 2022

Diretta GP Silverstone Streaming F1 2022. Tutto pronto per il Gran Premio di Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula 1, stagione 2022. Qualifiche oggi sabato 2 luglio alle 16, partenza gara domenica 3 luglio alla stessa ora.

La F1 corre su un tracciato che ha fatto la storia di questo sport. Qui, nel 1950, si è disputata la prima gara valida per il Mondiale. Il circuito è situato nel Northamptonshire e in precedenza era un aeroporto. Silverstone è una delle piste più tecniche del campionato. Qui si corre con alto carico aerodinamico per avere quanta più precisione possibile all’ingresso in curva. Le “S” in successione con Maggots, Becketts e Chapel, che danno sempre grandi emozioni a chi le affronta ma anche a chi segue l’evento da casa.

Dove vedere Diretta GP Gran Bretagna Streaming senza Rojadirecta Formula 1 2022



Le immagini in diretta del Gran Premio della Gran Bretagna di Formula 1 2022, verranno trasmesse sui canali digitali di Sky Sport Formula 1 (207) e Sky Sport Uno (201). Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go in tempo reale. A pagamento su Now (per tutti) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è irraggiungibile dall’Italia in quanto considerata illegale nel nostro paese. Differita in chiaro su TV8 alle ore 18.