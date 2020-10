Dove Vedere BRUGES LAZIO Streaming Diretta Video Gratis Online

Bruges Lazio senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 28 ottobre 2020 alle ore 21:00 si gioca Bruges Lazio, per la seconda giornata della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

Sarà la quinta partita della Lazio contro una rivale belga in competizioni europee (2v 2s), la prima da quando è stata battuta 2-3 da Zulte Waregen nel dicembre 2017 in Europa League. La Lazio ha perso le ultime cinque trasferte nel calcio europeo. La Lazio vuole arrivare a due vittorie consecutive in Champions League per la prima volta dall’ottobre 2001.

Lazio, è incubo Covid! Immobile, Luis Alberto, Lazzari e Anderson non partono per Bruges. Un’ondata di assenze a Formello. I quattro giocatori sono stati esclusi dalla lista dei giocatori in partenza per il Belgio. E altri 8 sono out per svariati motivi.

Sarà possibile seguire il match Bruges Lazio in diretta tv con Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e Sky Sport (Canale 253 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset).

Le probabili formazioni di Bruges Lazio:

Bruges (3-5-2): Mignolet; Clinton Mata, Mechele, Deli; Diatta, Vormer, Vanaken, Rits, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere. Allenatore Clement.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Parolo, Milinkovic-Savic, Andreas Pereira, Fares; Correa, Caicedo. Allenatore Inzaghi.

