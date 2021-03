Dove Vedere BULGARIA ITALIA Streaming Diretta TV Oggi | Qualificazione Mondiali Calcio Qatar 2022

Bulgaria Italia streaming video sui canali digitali nazionali Rai. Bulgaria Italia è una partita valida per la 2a giornata del Gruppo C di qualificazione al Mondiale di Calcio Qatar 2022. Si gioca alle ore 20:45 di oggi domenica 28 marzo 2021 allo “Nacionalen Stadion Vasil Levski” di Sofia.

All’esordio nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022, gli Azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 2-0 l’Irlanda del Nord grazie alle reti di Berardi e Ciro Immobile. Con i 3 punti conquistati, l’Italia si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera, reduce dal successo esterno per 3-1 proprio contro la Bulgaria. I prossimi avversari dell’Italia si trovano all’ultimo posto del raggruppamento, a quota 0 assieme a Lituania (ancora mai scesa in campo) e Irlanda del Nord.



Il bilancio complessivo di Roberto Mancini come ct è di 19 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Un bottino totale di 64 punti, il migliore nella graduatoria dei ct unici dopo 28 gare. Mentre aspettiamo l’inizio della partita andiamo a scoprire dove vedere Bulgaria Italia streaming gratis online.

Le probabili formazioni di Bulgaria Italia



Il gol di Kiril Despodov contro la Svizzera (46° minuto) è stato solo un gol di consolazione per la Bulgaria, anche se ha aggiunto ulteriore lucentezza alla sequenza di quattro partite della sua nazione senza sconfitte nel secondo tempo (nel solo secondo tempo: 2 vittorie, 2 pareggi).

Tuttavia, sarà probabilmente messo in ombra da, che ha segnato in ciascuna delle ultime tre partite dell’Italia, segnando due volte il secondo gol dopo l’ora di gioco.

Bulgaria (3-4-2-1): P Iliev; Antov, Bozhikov, Hristov; Cicinho, Kostadinov, Malinov, Tsvetanov; Chochev, Despodov; Galabinov. Commissario tecnico Jasen Petrov.

Italia (4-3-3): G Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Belotti, Lorenzo Insigne. Commissario tecnico Roberto Mancini.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Vedere Bulgaria Italia streaming gratis e diretta online

La diretta di Bulgaria Italia è a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi domenica 28 marzo 2021. Sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Streaming online per tutti con il sito internet servizio offerto da Rai Play e da utilizzare con tutti i media, dall’iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook nella relativa pagina web all’indirizzo www.raiplay.it. Non c’è quindi bisogno di cercare Bulgaria Italia con Rojadirecta.