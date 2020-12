Dove vedere CAGLIARI INTER Streaming con Immagini WEB Gratis Highlights

Cagliari Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. L’Inter ha vinto sei delle ultime nove partite di Serie A contro il Cagliari (1N, 2P), parziale nel quale ha segnato 21 gol (2,3 di media a match). L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha subito più gol in Serie A (134) e una delle due contro cui ha pareggiato più volte nella competizione (28, meno solo che contro la Samp, 30). Andiamo a scoprire dove vedere Cagliari Inter streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Carboni, Lykogiannis; Rog, Marin; Zappa, Joao Pedro, Sottil; Pavoletti. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Klavan, Luvumbo, Ounas, Godin, Nandez.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Perisic; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Conte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Nainggolan, Pinamonti, Vecino, Vidal.

Dove guardare Cagliari Inter streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Cagliari Inter in diretta streaming con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1

per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Per vederebasterà collegarsi a(link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Cagliari Inter anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

L’Inter è la formazione che finora ha effettuato più cross su azione in questo campionato (165) ma ha segnato solo tre dei 26 gol totali in questa Serie A in seguito a un cross. Sfida tra due delle prime sei squadre del campionato per recuperi palla nella metà avversaria: l’Inter (terza a 174, dietro ad Atalanta e Bologna), il Cagliari (sesto a 156 dietro a Crotone e Verona).