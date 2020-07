Dove vedere CAGLIARI JUVENTUS Streaming Video Online | Calcio Serie A

Vedere diretta Cagliari Juventus in tv e video streaming gratis con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, mercoledì 29 luglio 2020, a partire dalle 21:45. La Juventus è impegnata a Cagliari nel 37° turno del campionato di Serie A. La formazione di Sarri ha già vinto il campionato grazie al successo con la Sampdoria nella scorsa giornata e ha conquistato 10 vittorie e tre pareggi in 18 trasferte di questa Serie A. Il Cagliari condivide la tredicesima posizione con l’Udinese a quota 42 punti e viene da due sconfitte consecutive, contro Udinese e Lazio.

Diretta Cagliari Juventus in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.



Potete vedere Cagliari Juventus con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Streaming video live gratis per gli abbonati con DAZN (https://www.dazn.com). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky. I raccoglitori di indici web Rojadirecta e Tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.



Probabili formazioni Cagliari Juventus.

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Pisacane; Mattiello, Ionita, Rog, Lykogiannis; Pereiro; Simeone, Joao Pedro.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Coccolo; Muratore, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Cristiano Ronaldo.