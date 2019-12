Dove Vedere CAGLIARI LAZIO Streaming Gratis via Internet

Cagliari Lazio Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Cagliari Lazio si giocherà la sera di lunedì 16 dicembre 2019 con fischio d’inizio previsto per le ore 20:45.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Squalificati: Olsen, Rog. Indisponibili: Castro, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. Allenatore Inzaghi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Patric, J Lukaku, Marusic.

Dove guardare Cagliari Lazio streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

La partita Cagliari Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Napoli-Genoa anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

Gli abbonati avranno anche la possibilità grazie a Sky Go di godersi la partita in diretta streaming sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma. L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.

L’ultimo successo del Cagliari contro la Lazio in Serie A è datato maggio 2013: da allora otto vittorie biancocelesti e due pareggi. Il Cagliari ha vinto solo tre delle ultime 19 partite interne di Serie A contro la Lazio (la più recente nel 2013) – completano il parziale otto pareggi e otto sconfitte. Sia per il Cagliari (29 punti) che per la Lazio (33) questa è la miglior partenza dopo le prime 15 giornate nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A; per i biancocelesti anche record eguagliato di gol nella loro storia a questo punto del torneo (36, come nel 2017/18), per i sardi record assoluto nel massimo campionato (31 reti).