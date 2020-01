Dove Vedere CAGLIARI-MILAN Streaming LAZIO-NAPOLI Gratis Online

Cagliari Milan e Lazio Napoli Streming senza Rojadirecta: partite che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Cagliari Milan sarà la prima delle tre partite previste per oggi sabato 11 gennaio 2020 e aprirà l’ultima giornata (la 19esima) di andata del campionato di calcio di Serie A. Si giocherà alle ore 15. Al termine, inizierà alle 18 Lazio Napoli. Entrambe le partite si giocano prima di Inter Atalanta delle 20:45. Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo:

Cagliari Milan Streaming, le formazioni:

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragó, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Rog, Cigarini, Nandez; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Pavoletti, Cragno, Cacciatore, Ceppitelli, Mattiello. Squalificati: nessuno. Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Bennacer, Krunic; Calhanoglu; Ibrahmovic, Leao. Allenatore Pioli. Indisponibili: Duarte. Squalificati: nessuno.

Lazio Napoli Streaming, le formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore Inzaghi. Indisponibili: Lukaku, Vavro, Correa. Squalificati: Parolo.

Dove guardare Cagliari Milan e Lazio Napoli streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

(4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Malcuit, Ghoulam, Koulibaly, Mertens, Maksimovic. Squalificati: nessuno.

Le partite Cagliari Milan e Lazio Napoli saranno trasmesse entrambi sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Napoli-Genoa anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

Gli abbonati avranno anche la possibilità grazie a Sky Go di godersi la partita in diretta streaming sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, sia sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà scaricare la app, nel secondo basterà collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

L’alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che consente, acquistando uno dei pacchetti proposti, di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare.