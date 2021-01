Dove Vedere CAGLIARI MILAN Streaming Live Video Gratis

Vedere Cagliari Milan Streming Gratis senza Rojadirecta: partita di Serie A (18a giornata, penultimo turno del girone di andata) che possiamo vedere in internet e in tv, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 di oggi lunedì 18 gennaio 2021. Qualora non perdesse in Sardegna, il Diavolo eguaglierebbe la sua miglior striscia senza sconfitta fuori casa in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria: 16 partite tra settembre 2003 e aprile 2004. Ecco le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. Allenatore Pioli.

Dove guardare Cagliari Milan Diretta TV Online invece di Rojadirecta.

Potete vedere Cagliari Milan in diretta streaming con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite).

Dove vedere Cagliari Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta.

La partita non viene trasmessae nemmeno su DAZN.

Cagliari Milan streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Non si può usare neanche TarjetaRojaOnline Gratis. Come alternativa potete cercare la partita Cagliari Milan anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.