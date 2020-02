Dove vedere CAGLIARI NAPOLI Streaming Gratis Immagini Video Highlights

Tutto pronto all’Olimpico per la diretta streaming di Cagliari Napoli, partita di oggi domenica 16 febbraio 2020 che si gioca alle 18:00 per la 24a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il Cagliari non trova il successo da nove partite di Serie A (4N, 5P), non arriva a 10 gare consecutive nel massimo campionato da aprile 2015. Il Napoli subisce gol da 11 partite consecutive di campionato e in Serie A non registra una striscia più lunga dalla stagione 1997/98, chiusa con la retrocessione. Andiamo a scoprire dover vedere Cagliari Napoli in streaming e in diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo questa sera:

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Mattiello, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. Allenatore Maran. Indisponibili: Cacciatore, Pavoletti, Faragò, Oliva, Rog.

Squalificati: Nainggolan.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Politano. Allenatore Gattuso. Indisponibili: Ghoulam, Malcuit, Milik, Koulibaly, Insigne. Squalificati: nessuno.

