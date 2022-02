Dove vedere Cagliari-Napoli Streaming Gratis Online Video TV: Joao Pedro vs Mertens

Inter-Sassuolo Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Inedito appuntamento alle 19 del lunedì per una sfida delicata per la classifica della 26a giornata di Serie A. Il Napoli vuole approfittare dello scivolone del Milan, il Cagliari del pareggio tra Venezia e Genoa (1-1). Mazzarri ritrova il Napoli da avversario e vuole mantenere la striscia di imbattibilità che dura da tre gare (andando a ritroso Empoli, Atalanta e Fiorentina). La squadra di Spalletti è reduce dal buon pareggio in Europa League contro il Barcellona. Di seguito tutte le informazioni sul match con formazioni su chi trasmette Cagliari-Napoli Streaming Gratis Live.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Obert, Altare, Goldaniga; Lykogiannis, Dalbert, Grassi, Marin, Bellanova; Joao Pedro, Pereiro. Allenatore: Mazzarri. A disposizione in panchina: Radunovic, Aresti, Ceppitelli, Carboni, Lovato, Zappa, Baselli, Kourfalidis, Gagliano, Pavoletti, Keita. Indisponibili: Nandez, Strootman, Ceter, Walukiewicz, Rog. Squalificati: nessuno. Diffidati: Strootman.

Napoli (3-4-2-1): Ospina; Juan Jesus, Koulibaly, Rrhamani; Mario Rui, Zielinski, Demme, Di Lorenzo; Mertens, Elmas; Petagna. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Meret, Idasiak, Malcuit, Tuanzebe, Ghoulam, Zanoli, Fabian Ruiz, Osimhen, Ounas. Indisponibili: Anguissa, Lorenzo Insigne, Lobotka, Lozano, Politano. Squalificati: nessuno. Diffidati: Demme, Rrahmani.

Arbitro: Simone Sozza. Guardalinee: Meli e Tegoni. 4° Uomo: Marchetti. VAR: Valeri. Assistente VAR: Raspolini.

Inter-Sassuolo Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Inter-Sassuolo con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

João Pedro è il bomber del Cagliari con 10 goal all’attivo, mentre Dries Mertens è il miglior realizzatore del Napoli con 7 reti segnate. Il belga ha nei rossoblù la seconda vittima preferita in Serie A dopo il Bologna, con un bilancio di 10 goal fatti contro i sardi. Con questi ultimi gioca anche Leonardo Pavoletti, grande ex della sfida assieme a Mazzarri, avendo collezionato 6 presenze senza goal con gli azzurri da gennaio a maggio 2017.

Dove vedere Inter-Sassuolo Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Inter-Sassuolo streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Il Napoli è rimasto imbattuto in 22 delle ultime 23 sfide contro il Cagliari in Serie A (16V, 6N), mantenendo 12 volte la porta inviolata – l’unico successo sardo è arrivato nel settembre 2019 (1-0 in casa dei partenopei grazie al gol di Lucas Castro).

Inter-Sassuolo Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.