Dove vedere CAGLIARI NAPOLI Streaming Live Video Gratis

Vedere Cagliari Napoli Streming senza Rojadirecta: partita di Serie A (15a giornata, primo turno del 2021) che possiamo vedere in tv e video gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 3 gennaio 2021. Nessuna squadra ha subito meno gol del Napoli da fuori area in questo campionato (uno) e i partenopei sono anche quelli che finora hanno segnato di più dalla distanza (sette reti – in tutta la scorsa stagione ne fecero 10).

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo. Nel Napoli da valutare il pieno recupero di Demme, mentre è sicuramente out Koulibaly: dentro Maksimovic e Fabian Ruiz. Ospina in porta, Hysaj più di Mario Rui a sinistra, Lozano sulla trequarti assieme a Zielinski e Insigne, con Petagna riferimento offensivo. Osimhen positivo al Covid-19, Mertens ancora ai box.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Walukiewicz, Lykogiannis; Marin, Oliva; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Giovanni Simeone. Allenatore Di Francesco. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Godin, Rog, Luvumbo, Faragò, Aresti, Klavan, Ciocci.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Bakayoko, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Lorenzo Insigne; Petagna. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Mertens, Koulibaly, Malcuit.

Dove guardare Cagliari Napoli Diretta TV Online invece di Rojadirecta.

Potete vedere Cagliari Napoli in diretta streaming con Sky Sport Uno (canali 472 in HD e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (256 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su DAZN.

Cagliari Napoli streaming live con l’app di Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.com).

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Cagliari Napoli anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.