Dove vedere Chelsea-Real Madrid Streaming Online in italiano Gratis Video TV

Chelsea-Real Madrid Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Chelsea-Real Madrid, partita valida per l’andata dei quarti di finale UEFA Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 6 aprile 2022 allo Stamford Bridge di Londra.

Dopo la semifinale della scorsa edizione Blues e Merengues si ritrovano di nuovo l’una davanti all’altra, nella strada verso la finale. I blues sono arrivati alle ‘Final Eight’ dopo aver eliminato il Lille, mentre il Real si è qualificato dopo la grande ‘remuntada’ contro il Psg di tre settimane fa. La sfida di ritorno si disputerà a Madrid martedì 12 aprile. Andiamo a scoprire dove vedere Chelsea-Real Madrid streaming e in diretta tv.

Potete vedere Chelsea-Real Madrid in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi. La telecronaca è di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Chelsea (4-3-1-2): Mendy; Azpilicueta, Thiago Silva, Rüdiger, M Alonso; Kanté, Jorginho, Mount; Kovacic; Havertz, Pulisic. Allenatore Thomas Tuchel. A disposizione in panchina: Kepa, Christensen, T Chalobah, James, Sarr, Saul, Barkley, Hudson-Odoi, Ziyech, Lukaku, Werner, Loftus-Cheek.

Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, E Militao, Alaba, F Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; F Valverde; Benzema, Vinicius J. Allenatore Carlo Ancelotti. A disposizione in panchina: Lunin, Vallejo, Nacho, Marcelo, Lucas Vazquez, Ceballos, Camavinga, Asensio, Bale, Rodrygo, Mariano Diaz.

Arbitro: Turpin (Francia). Guardalinee: Danos e Gringore. Quarto Uomo: Letexier. VAR: Brisard. Assistente VAR: Willy.

I Blues potrebbero diventare la prima squadra inglese ad eliminare il Real Madrid dalla fase a eliminazione diretta della competizione in più occasioni, dopo averli battuti complessivamente 3-1 nella semifinale della scorsa stagione (1-1 all’andata al Santiago Bernabeu e 2-0 al ritorno allo Stamford Bridge).

Chelsea-Real Madrid streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video, servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon.

La suddetta app è disponibile su Sky Q e potrà essere utilizzata anche tramite le console di gioco PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X), oltre che attraverso i dispositivi Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. La partita Chelsea-Real Madrid Rojadirecta TV non si può vedere perchè considerata illegale in Italia.

Alternative per vedere Chelsea-Real Madrid? Abbiamo Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope, oppure il raccoglitore internet di links online gratuiti “Rojadirecta TV Online” che però è stato dichiarato illegale in Italia, come pure quelli di “Tarjeta Roja TV”, “Pirlotv” o “RojadirectaTV”. Nei rispettivi account ufficiali delle due squadre su Twitter ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.