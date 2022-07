Dove Vedere Colonia-Milan Streaming Online Video Gratis, Amichevole di Oggi

Colonia-Milan senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 16 luglio 2022 alle ore 19:00 si gioca Colonia-Milan, con le immagini in diretta dallo Stadio RheinEnergieStadion di Colonia, in Germania. I rossoneri, campioni d’Italia, in attacco con Brahim Díaz, Adli e Giroud, pronti a dare un’altra soddisfazione al loro tecnico Stefano Pioli: in palio la Telekom Cup 2022.

Le probabili formazioni di Colonia-Milan

Colonia (4-2-3-1): Schwäbe; Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector; Özcan, Skhiri; Ljubicic, Uth, Kainz; Modeste. Allenatore Steffen Baumgart.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Gabbia, Kjaer, Ballo-Touré; Bakayoko, Pobega; Saelemaekers, Brahim Díaz, Adli; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

Dove Vedere Colonia-Milan in TV senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Colonia-Milan in diretta tv grazie a Sportitalia in chiaro sul canale 60 del Digitale Terrestre, con collegamenti pre-partita per scoprire le ultime notizie dagli spogliatoi. La telecronaca in diretta avrà inizio con il via dell’arbitro che verrà dato alle ore 19 italiane di oggi sabato 16 luglio 2022.

Dove Vedere Colonia-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta Online

Colonia-Milan Streaming gratis online con dispositivi come tablet, pc e smartphone, anche sul sito della stessa emittente, ovvero quello di Sportitalia.it.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.