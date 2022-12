Dove vedere Croazia-Brasile Streaming Gratis TV Online Video

Croazia-Brasile streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 16:00 italiane di oggi venerdì 9 dicembre 2022. Partita valida per i quarti di finale dei Mondiali di Calcio 2022 che si stanno disputando in Qatar. Chi vince gioca in semifinale contro la vincente di Olanda-Argentina di questa sera alle 20.

La Croazia può di nuovo sognare in grande, dopo aver superato un’estenuante ottavo di finale contro il Giappone ai rigori, il cui portiere Dominik Livaković, eroe della partita, è diventato solo il terzo nella storia dei Mondiali a parare tre tiri dal dischetto ai tiri di rigore. La Croazia di Zlatko Dalić ora è ai quarti di finale per la terza volta e, essendo arrivata in semifinale nelle due precedenti presenze ai quarti di Coppa del Mondo, ha dimostrato di avere le carte in regola per brillare in questa fase negli ultimi tempi.

I secondi classificati della Coppa del Mondo 2018 hanno sfruttato la loro grande esperienza in questo torneo per progredire nonostante alcune prestazioni letargiche, ma la loro forma rimane impressionante, avendo perso solo una volta dall’eliminazione da Euro 2020 della scorsa estate (13 vittorie, 6 pareggi). Questo dovrebbe dar loro coraggio, e dato che l’unica sconfitta della Croazia ai Mondiali dal 2014 è arrivata contro la Francia in finale quattro anni fa, è sicuramente un osso duro nel più importante evento del calcio internazionale.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Croazia-Brasile streaming gratis online.

Croazia-Brasile Formazioni

Croazia (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT Dalic. A disposizione in panchina: Grbic, Ivusic, Erlic, Vida, Sutalo, Barisic, Jakic, Majer, Vlasic, Pasalic, Sucic, Orsic, Petkovic, Budimir.

Brasile (4-2-3-1): Alisson; Militao, Marquinhos, Thiago Silva, Danilo; Casemiro, Paqueta; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison. CT Tite. A disposizione in panchina: Ederson, Weverton, Dani Alves, Bremer, Bruno Guimaraes, Fabinho, Antony, Rodrygo, Martinelli, Fred, Everton, Pedro.

Arbitro: Oliver (Inghilterra). Guardalinee: Burt-Beswick (Inghilterra). IV Uomo: Ghorbal (Algeria). VAR: Van Boekel (Olanda). Assistenti VAR: Irrati (Italia).

Croazia-Brasile in TV al posto di Rojadirecta



Croazia-Brasile in diretta tv in chiaro con Rai 1 (visibile anche in HD sul canale 501) al numero 1 del digitale terrestre. Telecronista Alberto Rimedio con commento tecnico di Antonio Di Gennaro. Sul sito di Corriere dello Sport ci sarà la diretta live scritta con gli aggiornamenti in tempo reale.

Croazia-Brasile streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Croazia-Brasile streaming online con il servizio gratis di Rai Play (link www.raiplay.it): non ci sono alternative valide e soprattutto legali. Il pre-partita di Croazia-Brasile live inizia 60 minuti prima del match, con tutte le ultime novità dallo stadio, le formazioni e le analisi sui temi principali della partita. Non perdere anche il post con interviste, analisi e highlights.

Alternativa per vedere Croazia-Brasile streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Croazia-Brasile Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Croazia-Brasile mentre su internet.