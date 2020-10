Dove Vedere CROTONE JUVENTUS Streaming senza ROJADIRECTA Online e senza CR7 Cristiano Ronaldo

Crotone Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi sabato 17 ottobre 2020 alle ore 20:45 si gioca Crotone Juventus, per la 4a giornata del campionato di calcio di Serie A. Nella Juve non giocheranno McKennie e CR7 Cristiano Ronaldo perchè positivi al Covid. L’unico gol del Crotone in Serie A contro la Juventus porta la firma di Simy, nel pareggio per 1-1 dell’aprile 2018 – il nigeriano è anche l’unico giocatore del Crotone ad aver effettuato più di un tiro nello specchio contro i bianconeri nel massimo campionato (due).

Dove Vedere Crotone Juventus Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Crotone Juventus in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 (numero 209 del satellite) per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Le probabili formazioni di Crotone Juventus:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con DAZN (gratis per gli abbonati su https://www.dazn.com) .

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Djidji; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy. Allenatore Stroppa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benali, Crespi, Eduardo, Gigliotti, Riviere, Zanellato.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Kulusevski; Morata, Chiesa. Allenatore Andrea Pirlo. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, De Ligt, McKennie, Ramsey, CR7 Cristiano Ronaldo.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale. La telecronaca della partita sarà curata da Federico Zancan, con Daniele Adani al commento tecnico.