Dove Vedere CROTONE NAPOLI Streaming Link Diretta Live Video Gratis

Crotone Napoli senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18:00 si gioca allo stadio Ezio Scida di Crotone, naturalmente a porte chiuse. Gli azzurri di Gattuso cercano continuità in campionato per portarsi a -1 dall’Inter attualmente in seconda posizione. Gli uomini di Stroppa sono reduci da due sconfitte consecutive e cercano ancora i primi tre punti stagionali. I calabresi, inoltre, occupano l’ultima posizione con un distacco di 6 punti dalla zona salvezza.

Dove Vedere Crotone Napoli Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Crotone Napoli in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 248 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Diretta live streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (gratis per gli abbonati con link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti su Now TV (link www.nowtv.it).

Le probabili formazioni di Crotone Napoli:

Il Napoli ha alternato una vittoria a una sconfitta nelle ultime cinque partite di campionato: successo per 4-0 contro la Roma nel match più recente.

In più, nessuna squadra attende il pareggio da più partite dei partenopei (14) tra le squadre attualmente in Serie A.

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Luperto; Pedro Pereira, Molina, Petriccione, Benali, Reca; Simy, Messias. Allenatore Stroppa. A disposizione: Festa, Crespi, Cuomo, Golemic, Dragus, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Vulic, Eduardo, Riviere.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore Gattuso. A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Politano, Mertens, Llorente.

Arbitro: Marinelli di Tivoli. Guardalinee: Costanzo e Rossi. Quarto Uomo: Massimi. Var: Nasca. Avar: Del Giovane.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per Crotone Napoli streaming in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.