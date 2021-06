Dove Vedere CROZIA SPAGNA Streaming e TV Online senza ROJADIRECTA

Croazia Spagna streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. Ottavi di finale degli Europei 2021 (Euro 2020) di calcio: si gioca con eliminazione diretta alle 18 al Parken Stadium di Copenaghen. Chi vince tra Croazia-Spagna sfiderà ai quarti di finale la vincente di Francia-Svizzera in programma alle 21.

Dopo l’eliminazione ai supplementari contro il Portogallo di quattro anni fa, la sconfitta alla prima giornata contro l’Inghilterra è stata appena la seconda per la Croazia nei 90 minuti in 17 partite di EURO (V10 P5). La Croazia ha giocato solo due volte al Parken, sempre contro la Danimarca, perdendo 3-1 nelle qualificazioni mondiali a settembre 1997 e vincendo 2-1 in amichevole a giugno 2004. Si tratta delle sue uniche due partite giocate contro i danesi.

Le furie rosse sono una delle cinque squadre rimaste imbattute nelle qualificazioni a UEFA EURO 2020 insieme a Belgio, Italia (che hanno vinto tutte le partite, più tre successi alla fase finale), Danimarca e Ucraina. La Spagna ha totalizzato più tiri in porta (227), passaggi completati (91%) e possesso palla (70%) di qualsiasi altra squadra nelle qualificazioni.

Le probabili formazioni di Croazia Spagna



CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Caleta-Car, Gvardiol; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Petkovic, Rebic. Ct: Dalic. In panchina: Kalinic, Sluga, Vrsaljko, Barisic, Skoric, Brekalo, Kramaric, Budimir, Pasalic, Badelj, Ivanusec, Orsic.

SPAGNA (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Sarabia, Morata, Moreno. Ct: Luis Enrique. In panchina: De Gea, Sanchez, Pau Torres, M. Llorente, Thiago Alcantara, Ferran Torres, Gayà, Rodri, Fabian Ruiz, Dani Olmo, Traoré, Oyarzabal.

Arbitro: Cuneyt Cakir (Turchia). Assistenti-Guardalinee Bahattin Duran e Tarik Ongun. Quarto Uomo: Ekberg (Sve). VAR: Dankert (Ger). AVAR: Dingert (Ger), Gittelmann (Ger) e Gil (Pol).

Vedere Croazia Spagna streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Croazia Spagna a partire dalle ore 18:00 italiane di oggi lunedì 28 giugno 2021. Sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 satellite) e Sky Sport (numero 251 satellite). Video Streaming Gratis per gli abbonati con tutti i media, dall'iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, fino a laptop, smartphone e tablet, oppure con un notebook, con SkyGo (link skygo.sky.it) e a pagamento per tutti con NOW.