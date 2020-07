Dove Vedere JUVENTUS TORINO Streaming Video Online Gratis con CR7 Cristiano Ronaldo

Juventus Torino Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 17:15 di oggi sabato 4 luglio 2020. Allianz Stadium a ancora a porte chiuse: per vedere il Derby della Mole numero 150 nella storia della Serie A occorrerà una televisione oppure internet. Andiamo a scoprire dove vedere Juventus Torino streaming e diretta tv, partita valida per la 30esima giornata di campionato.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Juventus (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Alex Sandro, Demiral, De Sciglio, Khedira.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Lukic, Ansaldi; Verdi, Belotti. Allenatore Moreno Longo. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Baselli.

Dove guardare Juventus Torino streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Juventus Torino in diretta streaming sui canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Streaming video live con Sky Go, il servizio riservato agli abbonati Sky, oppure a NOW TV, la web TV in abbonamento.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Juventus Torino anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

La Juventus ha perso solo uno degli ultimi 27 derby di Serie A contro il Torino, 1-2 nell’aprile 2015: completano il parziale 20 successi bianconeri e sei pareggi. Maurizio Sarri ha vinto sette partite contro il Torino da allenatore in Serie A, contro nessuna squadra ha fatto meglio: completano il bilancio per il tecnico della Juventus due pareggi e nessuna sconfitta. Gonzalo Higuaín ha preso parte ad una rete in entrambe le sfide di Serie A contro il Torino disputate allo Stadium con la Juventus (una rete, un assist). In generale, sono sette i gol per l’attaccante bianconero contro il Torino in campionato: il più recente tuttavia nel maggio 2017, da allora quattro gare senza reti.