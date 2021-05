Dove vedere Derby ROMA LAZIO Streaming Gratis Video Online Serie A: Dzeko vs Immobile

Derby Roma Lazio Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita della 37a giornata di Serie A che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:450 ITA di oggi sabato 15 maggio 2021, la diretta streaming di Juventus-Inter delle 18.

Dopo aver segnato un gol in entrambi i primi due derby contro la Lazio in campionato, Edin Dzeko, della Roma, ha realizzato una sola rete nelle successive nove sfide contro i biancocelesti in Serie A. Ciro Immobile ha segnato 150 gol con la Lazio in tutte le competizioni: dal suo esordio con i biancocelesti (2016/17) solo Lewandowski, Messi, Ronaldo, Kane e Mbappe hanno fatto meglio tra chi milita nei top-5 campionati. Andiamo a scoprire dover vedere Roma Lazio in streaming e in diretta tv.

Roma Lazio streaming gratis: le formazioni

ROMA (4-2-3-1) – Mirante; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Villar, Cristante; El Shaarawy, Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca. A disposizione: Fuzato, Farelli, Kumbulla, Jesus, Fazio, Santon, Reynolds, Pastore, Darboe, Zalewski, Diawara, Carles Perez, Borja Mayoral.

LAZIO (3-5-2) – Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi. A disposizione: Strakosha, Alia, Patric, Luiz Felipe, Parolo, Cataldi, Akpa Apro, Escalante, Fares, A.

Pereira, Muriqi, Caicedo.

Arbitro: Pairetto di Torino. Guardalinee: Bindoni e Ranghetti. Quarto Uomo: Di Martino. Var: Aureliano. Avar: Vivenzi.

Dove guardare Roma Lazio Diretta TV Online senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis



Potete vedere Roma Lazio con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Dove vedere Roma Lazio Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Roma Lazio streaming online streaming gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.com) e sarà visibile per i suoi clienti: Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps, e anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.