Dove Vedere DINAMO KIEV JUVENTUS Streaming Online senza CR7 Cristiano Ronaldo Video Gratis

Dinamo Kiev Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi martedì 20 ottobre 2020 alle ore 18:55 si gioca Dinamo Kiev Juventus, per la prima giornata del Girone G della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

Pirlo ha esordito da professionista con Lucescu nel 1995 al Brescia. Dopo la nomina ad allenatore della Juve ad agosto, inizia l’avventura europea proprio contro il suo maestro. Anche Lucescu comincia una nuova avventura: il 75enne ex allenatore dello Shakhtar Donetsk, con cui ha vinto otto campionati, sei Coppe di Ucraina e la Coppa UEFA 2008/09 in 12 anni, ha infatti accettato la panchina degli arcirivali della Dynamo ad agosto.

Dove Vedere Dinamo Kiev Juventus Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Dinamo Kiev Juventus in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Le probabili formazioni di Dinamo Kiev Juventus:

quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset).

Dinamo Kiev (4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalskyi, Sydorchuk, Shaparenko; Rodrigues, Supryaga, De Pena. Allenatore Lucescu.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata. Allenatore Andrea Pirlo.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.