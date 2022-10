Come vedere Empoli-Milan Streaming Gratis TV Online Video: Pjaca vs Giroud

Empoli-Milan streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 20:45 italiane di oggi sabato 1 ottobre 2022. Empoli-Milan è valida come secondo anticipo dell’ 8a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Il capitano dell’Empoli Filippo Bandinelli ha segnato il gol della vittoria l’ultima volta, ed ha già eguagliato i suoi due gol della scorsa stagione in Serie A. Avendo segnato anche nell’ultimo turno, Olivier Giroud del Milan ha trasformato 17 dei suoi 20 rigori in carriera, inclusi due in questa stagione. Inoltre, è dal 2012 che non ne ha sbagliato neanche uno.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Empoli-Milan streaming gratis online.

Probabili formazioni di Empoli-Milan

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Pjaca; Lammers, Satriano. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Perisan, Ujkani, Ekong, Walukiewicz, Bajrami, Cacace, Ebuehi, Baldanzi, Grassi, Henderson, Akpa Akpro, Fazzini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Tonelli, Ismajli. Squalificati: nessuno.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Touré; Pobega, Tonali; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli. A disposizione: Mirante, Jungdal, Dest, Kalulu, Gabbia, Thiaw, Vranckx, Bennacer, Krunic, Brahim Diaz, Adli, Lazetic. Indisponibili: Ibrahimovic, Florenzi, Rebic, Messias, T. Hernandez, Maignan, Origi. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Aureliano di Bologna. Guardalinee: Rossi e Di Gioia. 4° Uomo: Maresca. VAR: Guida. Assistente VAR: Di Martino.

Empoli-Milan in TV al posto di Rojadirecta



Empoli-Milan in diretta tv con DAZN, Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251).

Empoli-Milan streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Empoli-Milan streaming online è disponibile su DAZN e Sky Go gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc. A pagamento per tutti con NOW.

Alternativa per vedere Empoli-Milan streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Empoli-Milan Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Empoli-Milan mentre su internet.