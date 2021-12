Dove vedere EMPOLI-MILAN Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Cutrone vs Giroud

CALCIO IN TV OGGI: Empoli-Milan Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Empoli-Milan, partita valida per la 19a giornata di Serie A (ultima partita dell’anno e ultima partita del girone di andata), si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi mercoledì 22 dicembre 2021. Le squadre scenderanno in campo dopo Inter-Torino delle 18:30.

Tra i rossoneri non ci sarà Ibrahimovic, alle prese con l’ennesimo contrattempo fisico (problema a un ginocchio). Nell’ultimo precedente a Empoli, datato 27 settembre 2018, le due squadre pareggiarono 1-1 con gol rossonero provocato da un’autorete di Capezzi e pareggio toscano di Caputo. Andiamo a scoprire dover vedere Empoli-Milan streaming diretta tv.

Empoli-Milan streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Stulac, Bandinelli; Bajrami, Pinamonti; Cutrone. A disposizione in panchina: Ujkani, Luperto, Ismajli, Tonelli, Fiamozzi, Marchizza, S Ricci, Henderson, Asllani, Di Francesco, La Mantia, Mancuso. Allenatore: Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, A Romagnoli, T Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, B. Diaz, Krunic; Giroud. A disposizione in panchina: Tatarusanu, Mirante, Conti, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Kessié, Bakayoko, Castillejo, Maldini, Saelemaekers. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Guardalinee: Pagliardini e Affatato. Quarto uomo: Marini. Var: Mazzoleni. Avar: Galetto.

Dove guardare Empoli-Milan Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Empoli-Milan con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport 4K (213 satellite).

Dove vedere Empoli-Milan Streaming Gratis senza Rojadirecta TV



Empoli-Milan streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. Empoli-Milan Rojadirecta Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.