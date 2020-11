Dove Vedere Ferencvaros JUVENTUS Streaming senza ROJADIRECTA CR7 Cristiano Ronaldo Video Gratis Online

Ferencvaros Juventus senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi 4-11-2020 alle ore 21:OO ITA si gioca Ferencvaros Juventus, per la terza giornata del Girone G della Fase a Gruppi della nuova UEFA Champions League.

Andrea Pirlo vuole punti e gioco dalla sua Juventus nella trasferta di Champions a Budapest: “I punti sono fondamentali ma è importante portare avanti anche il nostro progetto di gioco, che stiamo cercando di migliorare partita dopo partita” … “cambiano i giocatori di partita in partita ma l’atteggiamento è lo stesso. Non importa chi gioca ma che tenga la posizione in campo, il modello di gioco poi è sempre lo stesso”.

Dove Vedere Ferencvaros Juventus Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Ferencvaros Juventus in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link https://skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it).

La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi neanche lo streaming gratis online con MediasetPlay.

Le probabili formazioni di Ferencvaros Juventus:

Ferencvaros (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. Allenatore Sergiy Rebrov.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Chiellini, Bonucci, Danilo; Kukusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Alvaro Morata, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Andrea Pirlo.

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.